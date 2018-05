Katuseraha vedeleb terasest plaatidena kasutult laoplatsil

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini sõnul pole põhjust karta, et tunnel, mis praegu üksikute terasplaatidena lao­platsil seisab, seal roostetaks ja kasutuskõlbmatuks muutuks. «Kui see on ettenähtud maa sees olema, siis ei tee ka maa peal olek sellele liiga,» arvas Märtin.