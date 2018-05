Riigiportaali edastab miljon teadet aastas

Eesti.ee juht Raimo Reimani sõnul on riigi ja inimese omavahelise suhtlemise kõige operatiivsem kanal just eesti.ee, mille kaudu edastatakse aastas ligi miljon teadet. Selleks, et oluline info alati ja kiiresti kohale jõuaks, tuleb igale inimesele loodud eesti.ee lõpuga meiliaadress enda meiliaadressile ümber suunata. Lisaks e-postile saab riigi infot tellida ka SMS-iga, kuid peamine info saadetakse siiski e-kirjaga