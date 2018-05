Jaani kiriku lage hakkab ehtima 545 pabertuvi

Õpetaja Marko Tiituse sõnul ei ole niisugust installatsiooni tema andmetel Eesti kirikutes varem tehtud. Idee selleks sai Tiitus poolteist tagasi Jeruusalemmast Siioni mäel asetsevast Jumalaema Uinumise kirikust, kus oli üles seatud 2000 pabertuvi. «Nähtu paelus mind esimesest silmapilgust. Tuviparv lendlemas kiriku võlvide all. Tahtsin kohe midagi sellist ka oma kirikus teha ning mõtlesin, milline vägi peituks selles, kui 545 last voldib oma kätega kirikusse pabertuvi. See oleks nagu tema hingelind, tema rahumõtete ja lootuse sümbol,» ütles Tiitus. Tuvil oli juba Vanas Testamendis rahukuulutaja sümbol, mida on oma loomingus kasutanud paljud kunstnikud, kõige tuntum neist on Pablo Picasso.