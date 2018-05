Kohe jõuavad kätte aasta kõige lühemad ööd, kuid nüüd ja edaspidi on Vesiflirdi allee pimedas valgustatud.

​Viljandi ranna lähedal patseerijate soovil sai Vesiflirdi allee valgustuse, nii et ka pimedal ajal on see tänavalõik valgustatud.