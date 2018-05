Vabaerakonna kohaliku juhina jätkab Ain Ostra

Ostra tõi leidis, et tema järjekordne ametiaeg piirkonna juhina on talle väga suureks eeliseks. «Ma tunnen Järva- ja Viljandimaad ning siinseid inimesi hästi ning töö jätkub samas vaimus,» tõi Ostra välja ning lisas, et uue suunana soovib ta suuremat rõhku pöörata tööle Järvamaal, sest liikmete aktiivsus seal on väike.