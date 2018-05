Soe kevadilm jätkub ka kolmapäeval

Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga mõõdukas ning sooja on oodata 9–14 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, pärastlõunal lääne poolt alates ilm selgineb. Puhub läänekaare tuul 3–8 meetrit sekundis ning äikese ajal võib esineda tugevamaid tuuleiile. Sooja on homme oodata 19–24 kraadi.