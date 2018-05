Juhtkiri. Panga jalad

Abita hädasolijad muidugi ei jää. Nagu Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juht Livia Kask tänases lehes märgib, peab omavalitsus seaduse järgi vajaliku abi tagama ning seda võib teha ka teisiti. Ühtlasi loodavad asjaosalised, et Viljandi Toidupangale õnnestub suve jooksul uus koordinaator leida. Ent kõigest sellest hoolimata on selge, et kauaaegse koostööpartneri kas või ajutine äralangemine tekitab raskusi ja segadust.