Bussis turvavööd kasutanud kooliõpilased tulid avariist tervena välja

Koolilapsi vedanud buss põrkas laupapidi kokku ebaõnnestunud möödasõitu teinud autoga, kuid viga said üksnes väiksemas masinas olijad, sest enam kui poolesajal bussis olnud inimesel olid turvavööd kinni.

«Tundub, et viimased aasta või poolteist, mil Eestis on sellekohast teavitustööd tehtud ja inimeste harjumusi ümber kasvatatud, on andnud tulemuse,» lausus Madis Lepp. «Suur tänu kampaaniate läbiviijaile, ajakirjandusele ja kõigile teistele!»