Veski talu peremehe raudsed ratsud

Aivo Jurak on igati tegus mees, kelle valdused asuvad Kolga-Jaani külje all Vissuvere külas. Kui aastakümneid on tal leib lauale tulnud autosid kõpitsedes, võib arvata, et ega tema hobigi teises suunas tüüri. Tema garaaž on koduks päris mitmele masinale, mille ametlik nimi on GAZ-67B.