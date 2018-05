Seen aitab tänaval kunsttükke teha

«Kunsttükkide Tänav on vaba õhu näitusmüük, mis saab sel aastal teoks neljandat korda,» rääkis ettevõtmise üks korraldajaid Kristi Markov. «Kunsttükkide Tänava põhitooniks on läbi aastate olnud südametunnistusega loodu, olgu see siis joonistatud või õmmeldud või pildistatud või meisterdatud või lausa tiraažide kaupa toodetud. Heegeldatud Miki-Hiired ja vihased linnud Kunsttükkide Tänavale ei passi, oodatud on omalooming.»