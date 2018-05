Päikeseline mõistulugu tolmust

Raamat algab tolmuingli sünniga. Miljonid tolmuterakesed ühinevad ühel pööningul, kus keegi pole juba ammu käinud. Nad koonduvad nagu kasvav lumepall või rahvatantsijate mustrid murul ning selle tulemusena tekib kummaline loomake – suurte tumedate silmade ja kikkis kõrvadega, kerge kui tolm ja väle kui tolm. Üldiselt on tolmuinglid nähtamatud, kui välja arvata need vähesed, kes on sündinud päikese käes. Tolmuinglis on kõik see, mis kunagi on olnud. Tolm jääb ju ka siis, kui enam midagi ei ole. Ta on igavene.