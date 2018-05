Iga-aastasest hansaajast on kujunenud kogukonna suve alguse pidu

«Pidu ei tee ju need, kes korraldavad, vaid inimesed, kes sinna peole tulevad,» lausus ta ja rääkis, et kuigi hansaaeg paistab silma nii või naa, on juuni esimesse nädalavahetusse lisandunud palju põnevat.

Ta soovitas kuulata 1. juuni südaööl algavat staadionikontserti ning vaadata järgmisel õhtul vabaõhuooperit «Carmen Loves Jazz». «See on džässooper. Ma arvan, et see on ettevõtmine, mida Viljandis varem tehtud ei ole,» lausus ta.