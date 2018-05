​«Eelmisel aastal oli esimest korda selline päris tööle kandideerimine,» ütles Mulgi valla Abja piirkonna noorsoospetsialist Maie Bratka. Abja piirkonna noortemalev alustab tööd juuli alguses ja kõik 20 kohta on juba täis. Kandideerimisdokumente aitasid vormistada esmased katsetajad ja ka noortekeskuse töötajad. Need, kes eelmisel aastal olid protsessi läbi teinud, ütlesid, et nõutud paberite tegemine oli nüüd hulga lihtsam. Motivatsioonikirjas oli näiteks välja toodud, mis töid keegi teha oskab. Abja-Paluojal saavad noored ennekõike teha heakorratöid kohalike asutuste juures.