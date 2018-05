Otsepilt: Tulevik mängib Tamme staadionil Tammekaga

Omavahel on Tulevik ja Tammeka tänavu Premium-liigas varem kohtunud Viljandi kunstmuruväljakul. 7. aprillil peetud mõõduvõtul olid edukamad tartlased, kui võitsid 2:0.

Tartu JK Tammeka hooaega on sujunud kenasti, seni peetud 14 kohtumisest on nad võitnud kuus ja teinud viis viiki ning hoiavad turniiritabelis praegu 21 punktiga viiendat positsiooni. Viljandi Tulevikul on kontol tartlastest kümme punkti vähem ning positsioon Premium-liiga pingereas kaks kohta tagapool ehk seitsmes.