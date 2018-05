Roostes või vatti saanud jalgratas aidatakse poes uuele elule

Kui Joosepi jalgrattapoes on iga päev ees olnud vähemalt 20 ratast, siis Rademaris tehakse nädalas hooldust keskmiselt viiele, sest sinna võetakse juhataja Krister Kallase sõnul üldjuhul vastu vaid seda marki rattaid, mida selles poes müüakse.

Joosepi jalgrattapoe juhataja Simmo Joosepi ütlemist mööda kipuvad rattal üldiselt trossid rooste minema või käiguvahetus streikima hakkama, kui see on terve talve niiskuse käes seisnud. Enamikul ratastel on tema kinnitusel piisanud tavahooldusest.