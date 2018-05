Euroopa Liit on rahvaste võrdsusel ja vendlusel rajanev ühendus, kuid oleks naiivne eitada, et suuremate riikide – see tähendab Prantsusmaad ja eriti Saksamaad – hääl ei omaks seal suuremat kõla. See on täiesti loogilistel, et mitte öelda paratamatutel põhjustel nii.