Eurovalimised sõidavad sisse

Kandidaatide registreerimine eurovalimisteks algab vaid mõni nädal pärast riigikogu valimisi. Tavaliselt on läbirääkimised valitsuskoalitsiooni moodustamiseks sel ajal alles kestnud. Tuleval aastal peaks minema kiiremini. Kui ei ole veel täpselt teada, kes lähevad ministriteks, on erakondadel lihtsalt äärmiselt keeruline panna kokku oma valimisnimekirjasid eurovalimisteks. Äsja ametisse saanud ministrid ju üldjuhul europarlamenti ei kandideeri.

EESTIS PEAMISTE oponentidena esinevad Reformierakond ja Keskerakond kuuluvad Euroopa tasandil ALDE (Allianss Liberaalid ja Demokraadid Euroopa Eest – toimetus) ridadesse. Astusin mõne aja eest selle europartei individuaalseks liikmeks ning võin kinnitada, et seal leidub väga erinevate, kohati vastandlike seisukohtadega tegelasi. Reformi- ja Keskerakonna saadikud käivad aga europarlamendi hääletustel üsna ühte jalga. VoteWatch Europe andmetel on paljude eestlaste silmis kurikuulus Yana Toom hääletanud 96,35 protsendil kordadest koos ALDE fraktsiooni enamusega. Urmas Paeti puhul on see näitaja 96,95 protsenti.

Selles ei ole midagi ebatavalist, et eriti just väikestest liikmesriikidest pärit eurosaadikud lähevad hääletustel nii truult kaasa oma fraktsiooni enamusega. Sel moel võidetakse teistest liikmesriikidest valitud saadikute hulgast endale liitlasi, kes toetavad vastutasuks meie saadikute algatusi. Nende töö Euroopa Parlamendis ongi ju paljuski üks suur koalitsioonide ehitamine.

Väärib tähelepanu, et ALDE töörühma erakonna üleeuroopalise valimismanifesti koostamiseks juhib meie endine peaminister Taavi Rõivas. Tema töö tulemus peaks ära näitama, mil määral on Eesti poliitikutel üldse võimalik meile olulisi asju europarteide agendasse suruda.

SUURBRITANNIA lahkumine Euroopa Liidust on minu arvates katastroof, mille mõju Eestile võib halvimal juhul võrrelda 1935. aasta Inglise-Saksa mereväelepingu omaga. (Saksamaa sai selle tulemusena Läänemere valitsejaks. Avati tee suureks geopoliitiliseks kokkupõrkeks Nõukogude Liiduga ja selle käigus kaotas Eesti ligikaudu viiendiku oma elanikkonnast. Tänapäeva olukord on küll teistsugune, kuid Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust kaob võrrandist taas äärmiselt oluline tasakaalustav jõud.) Esialgu peaks see aga andma meile europarlamendis senise kuue asemel seitse kohta.

On kahetsusväärne, et IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on ennast Eestis nii põhja kõrvetanud, et nad ei pruugi (vähemalt praeguse seisuga) europarlamendis enam ühtegi kohta saada. Nende fraktsioonid on seal kaks suurimat ja oleks kahtlemata Eesti huvides, kui keegi meid seal ka edaspidi esindaks.

Eelmine kord sotside nimekirja vedanud Marju Lauristin on suurest poliitikast lahkunud. Tunne Kelam on küll valmis oma erakonna toetuseks uuesti kandideerima, kuid ei pruugi valituks osutudes enam europarlamendis tööle asuda. Kes oleksid nende väärilised mantlipärijad? Kas Sven Mikser ja Jüri Luik?