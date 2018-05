Doonoritelke ootab ees töine suvi

Regionaalhaigla verekeskuse arendusjuht ja doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp tõdes, et suvised telgid on muutunud Eesti verekeskuste töö loomulikuks osaks. Telkide projekti algusaastatel oli kõige olulisem, et telkides käivad inimesed aitaksid tagada suvist doonorivere vajadust. Nüüd aga on kujunenud väga oluliseks lisaväärtuseks doonorluse populariseerimine, sest telgid on kõigile avatud ja nähtavad. «Tihti tullakse niisama uudistama ja infot saama ning pärast seda lõpeb käik tihti eduka vereloovutusega. Tore on see, et tullakse peredega ning nii nakatuvad doonorlusepisikuga ka lapsed,» kõneles Lomp Regionaalhaigla verekeskuse kodulehe vahendusel.