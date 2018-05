Lõpetajad annavad kontserte

Teisipäeval, 22. mail on Kristiina Pässi diplomikontsert «Su virvete taga». Kristiina on muusikuna kujunenud laulvaks lugude jutustajaks. Tema looming pakub kuulajale kergesti visualiseeritavaid mõttepilte, millest ei puudu ka emotsionaalne sügavus. Kontsertkava «Su virvete taga» kutsub publikut kaasa mõtlema teemadel, mis on iga päevmeie ümber, aga justkui ei paistagi välja, need lihtsad ja rasked asjad, millest enamasti ei räägita. «Su virvete taga» on ühe naise lugu.