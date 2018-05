Värskelt kinodesse jõudnud «Deadpool 2» on tõeline maiuspala. Isegi minusugustele skeptikutele, kes üldiselt liibuvasse kostüümi riietatud maskis mehi nähes üle kere sügelema hakkavad. Üks asi on muidugi see, et lavastajatoolil istus selle filmi väntamise ajal action-filmide guru David Leitch. Sama mehe tehtud on näiteks ka allakirjutanu suur lemmik «Atomic Blonde» Charlize Theroniga peaosas. Aga see on vaid üks koostisosa tõeliselt haarava linateose hõrgus retseptis.