Et linnakese staatusest saaksid teada kõik, kes sinna satuvad, on Karksi-Nuia peamistele sissesõiduteedele välja pandud mesitarud, millesse on istutatud lilled. «Pärnu poole ja Viljandi poole ja Valga poole ka,» täpsustas Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu. Tarude juurde meisterdasid kultuurikeskuse töötajad suured maalitud sildid «Tere tulemast meepealinna».