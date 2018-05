Kas mäletate, kuidas YouTube’i nimi ei tahtnud eestlastel algul kuidagi üle huulte voolata, vaid vurritas sõukruviks väänatud suust välja jube kohmakalt? Ühtviisi hädas olid nii noored kui pisut vanemad. Aastad on aga mööda läinud ja palun väga: too nimi ei valmista neile, kes on selle saidiga tuttavad, enam mingit raskust. Juurdunud on ka aktiivselt YouTube’i postitavate inimeste kohta käiv sõna youtuber ehk häälduspäraselt mugandatuna «juutuuber».