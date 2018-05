Paar aastat tagasi loodud Viljandi poistekoor viibib praegu Soome sõpruslinnas Porvoos ning annab täna ja homme sealses toomkirikus koos kohalike lastekooridega kontserdi. Kolmapäeval aga said selle liikmed kätte Viljandi vapiga kikilipsud, mille linnavalitsus neile kinkis. Muidugi seati need kohe ette ja vaadati, kuidas on. Oli küll!