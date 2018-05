Muuseumiööl on tasuta avatud 211 paika üle Eesti

Kümne aastaga on muuseumiööst kujunenud Eesti suurim muuseumisündmus, mis on igal aastal järjest rohkem publikut leidnud. Eelmisel aastal tehti viie tunni jooksul üle terve Eesti rohkem kui 111 000 külastust, mis tähistab ka muuseumiöö rekordit. Muuseumiöö programmijuhi Jelena Tšekulajeva sõnul on viimaste aastate publiku hulk näidanud, et Eesti inimestele meeldib käia muuseumis. See aitab uusi asju avastada või olemasolevatele teadmistele uue nurga alt vaadata ning paljud eelistavad seda teistele vaba aja veetmise võimalustele.