Itaalias kukkunud kogukonna elu edendaja vajab Eesti haiglasse toomiseks abi

«Meie pere on tabanud raske õnnetus, pereisa Urmas Villbach sattus Itaalias õnnetusse. Isa on kaugsõiduautojuht ning oli veoautoga parasjagu jõudnud 1. mail Põhja-Itaalia linna Udinesse,» kirjutas poeg Janar Villbach oma Facebooki lehel. Sealsamas palub pere hoolivate inimeste abi, et kannatanu oleks võimalik tuua kiirabiautoga Udinest Tartu ülikooli kliinikumi.

Jalutuskäigust sai tragöödia

«Pühade ajal ei saanud ta tööd teha ning nii otsustasid nad kolleegidega vabal päeval minna vaatama linna, kuhu olid peatuma jäänud,» kirjeldas Janar Villbach saatuslikku päeva. Alguses oli see tema sõnul täiesti tavaline jalutuskäik, aga mööda jõekallast kõndides isa libastus ning kukkus kolme meetri kõrguselt jõesängi. Õnnetuse tagajärjel lõi ta pea nii tugevasti ära, et langes koomasse.

Perekond tänas isa kolleege, kes kiiresti tegutsesid, kutsusid kiirabi ja aitasid teda elustada. Kiirabi viis kannatanu Udine haiglasse.

«Tal tuvastati koljuluumurd, ajuverevalumid ja ajupõrutus ning ta pandi kliinilisse koomasse,» rääkis poeg haigusloos kirjas olevale tuginedes trauma ulatusest. Urmas Villbachile tehti operatsioon ning ta viibis paar nädalat hingamisaparaadi all. Nüüdseks on näha paranemise märke ja hingamisaparaati enam vaja pole.

Võimalik koju ravile tuua

«Praegu elame päeva kaupa, sest pikemalt ei oska keegi prognoose anda. Vaid aeg on see, mis näitab, kui kaua paranemisprotsess kestab,» ütles poeg ja rääkis, et mai algusest on isa tervis selline, et teda oleks võimalik Eesti haiglasse tuua.

«Isal polnud aga lisaks Euroopa ravikindlustusele erakindlustust, mis kataks transpordikulu. Haigekassa tema Eesti haiglasse toomise kulu ei kata. Nii tuleb meil endal leida raha, et ta kiirabiautoga Tartusse tuua. See on väga kulukas, 8500 eurot,» ütles ta. Seepärast pöördubki perekond kõikide sõprade, tuttavate ja hoolivate inimeste poole, kellel on võimalik rahaliselt aidata.

Urmas Villbachi tööandja oli perefirma Elur Grupp, kuid ta oli renditööjõud osaühingule Goldstert. Selle esindaja Kaspar Lill tähendas, et erakindlustus oli juhi enda vastutus. «Meiega on ta seotud niipalju, et on meie rendiautodega tööl käinud, aga tema tööandja ja see, kes palka ja makse maksab, on Elur Grupp,» sõnas Lill.

Mulgi valla Karksi piirkonna juht Dmitri Orav tahendas, et vallavanem ja volikogu esimees on parajasti välisvisiidil ning tema üksi ei saa valla antava abi üle otsustada. Küll aga oli ta Facebookis üleskutset nähes andnud isikliku panuse Urmas Villbachi kojutoomiseks. «Ta on ka ühiskondlikult aktiivne mees meil,» lausus Orav.

Urmas Villbach on vedanud Karksi motoelu ja aidanud rajada laste motokrossirada Ainja krossraja kõrvale. Ta on võtnud sõna kogukonna turvalisuse eest, kui piirkonnas käisid öösiti vargad masinaid ja kütust varastamas, lisaks seisnud omal ajal hea Karksi lasteaia remondi ja säilitamise eest.

Urmas Villbach on hea seisnud kogukonna motokrossi järelkasvu eest. FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

«Asi ei olegi selles, kas ja kuivõrd aktiivne ta on olnud, vaid et inimest ja perekonda tuleb aidata,» ütles Mulgi vallavanem Peeter Rahnel ja lisas, et inimest peab ikka õnnetuses aitama. «Ma arvan, et arutame seda oma lähimal istungil,» lausus ta. Transpordile kuluva summa suurusest kuulis ta esimest korda ajakirjanikult ning nentis, et see on perekonnale arvestatav väljaminek. «Isiklikult arvan, et vald kindlasti toetab ja see raha tuleb võtta reservist, aga peame vallavalitsuse istungil kaaluma, kas me anname ja mis me anname,» rääkis ta, kuid toonitas, et isiklikult arvab ta, et seda tehakse.

Vallavanem lisas veel, et meditsiiniline abi, mida Urmas Villbach Itaalias sai, oli tänu sellele, et oleme Euroopa Liidus. «Kukkumine on äärtult traagiline, aga vähemalt oli esmaabi ja hädateenuse koha pealt rahulik,» sõnas ta.

Postimehele on haigekassa pressiesindaja Liis Hinsberg kommenteerinud, et Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamise korral osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. Vajaminevaks arstiabiks peetakse teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinilised kulud. Patsiendi enda kanda jäävad näiteks visiidi- ja omaosalustasud ning sõidukulud. Seega vajaminev arstiabi ei ole täiesti tasuta ja maksta tuleb voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Seda ja riikidevahelise transpordi kulusid haigekassa ei korva.

«Oleme väga tänulikud, iga väiksemagi toetuse eest,» lausus lisas Janar Villbach.