Paljud viljandlased on kindlasti märganud, et Eesti pole enam riik, kust Ukraina, Valgevene ja teiste kehvemal järjel riikide töömehed üksnes läbi sõidavad selleks, et Soome leiba teenima minna. Osa neist jääb siinmail, sealhulgas Viljandis pidama.