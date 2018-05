Olen 2000. aastast olnud raske liikumispuudega ning sestap on mul alati olnud mure teatrites, spordivõistluste tribüünidel ja muudes sellistes rahvakohtades, kus puuduvad käetoed ja tuleb loota vaid jalgade rammule. Arvasin, et Viljandi linnastaadioni, lauluväljaku ja teatri renoveerimise järel saab see mure leevendust, aga võta näpust, käsipuid ei lisandunud.