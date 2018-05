Kas eesmärk pühendab abinõu?

Seitsme penikoorma sammudega lähenevad riigikogu valimised on muutnud eri meediakanalites esinevad häälenäljas poliitikud eemaletõukavaks. Nagu üks arvamusavaldaja tabavalt märkis: kohe läheb Eestis venelaste ja eestlaste vahel kaevikutesse varjumiseks.

Kui kuulata mõne Helme tüüpi poliitiku mõtteavaldusi, siis peavad kaevikutesse kaevuma ka Eesti venelased. Meie eriti suured rahvuslased üritavad neist vägisi eestlasi teha, mõned raevukad neid aga hoopis deporteerida. Suure tõenäosusega läheb peagi väljajagamisele tõeliselt eestimeelse poliitiku peaauhind.

Rahvusluse kaarti kui ühiskonna ainsat päästjat on ajaloo eri etappidel võimulepürgimiseks välja käinud erinevad poliitikud. Kõige edukam on see kaart kriisisituatsioonis. Meenutagem natside edulugu pärast esimest maailmasõda, kui füürer täiesti vabadel (küll mitte väga rahumeelsetel) valimistel võimule tõusis.

Olles üsna märkimisväärse osa oma elust elanud Nõukogude ühiskonnas, võin kinnitada, et poliitikute leksika ei ole selle ajaga võrreldes kuigi palju muutunud. Nõukogude Eestis tembeldati massiarvamusest erineva seisukoha võtnud inimesed pehmematel juhtudel kodanlikuks igandiks, raskematel rahvavaenlaseks. Oponente iseloomustav terminoloogia on tänapäeva Eestis küll erinev. Tagasihoidlikum termin on «eestivastane», karmimad mehed sõimavad oma poliitilisi rivaale ja teisitimõtlejaid kremlimeelseteks, mõne eriti vihase rahvuslase keeles on nende mõtteviisiga mittenõustujad Putini sabarakud.

VEIDI AEGA TAGASI olid aktuaalsemad teemad poolt vahetanud spiooni mürgitamine Suur­britannias, mürkgaasirünnak Süürias ning loomulikult Venemaa presidendivalimised. Lisaks omadele tõttasid Venemaa presidendivalimiste kritiseerijatele appi Venemaalt jalgalasknud dissidendid, keda meie meediakanalid on tõtanud ohtralt tõlkima ja publitseerima. Poliitikute hukkamõistu on ära teeninud isegi need president Putini välismaised kolleegid, kes on teda valimisvõidu puhul õnnitlenud.

Vene valimisi võib ju kritiseerida ning pead murda, kas ja kui palju seal oli rikkumisi, aga fakt on see, et meie idanaabri presidendiks valimist toetas suur osa vene rahvast nii kodu- kui välismaal. Erinevalt kriisis siplevast Ukrainast tundub Venemaal selles mõttes kord majas olevat.

Võrdluseks võiks analüüsida Eesti presidendivalimisi, mis tükkisid seebiooperiks muutuma. Loodetavasti kõik ikka taipasid: tõeline põhjus, miks me sellise presidendi saime, oli fooliummütsimeeste ja autorollotajate parteikliki võimult kõrvaldamine. Tahtmata kuidagi presidendi kompetentsust kahtluse alla seada, möönan: jumal tänatud, et too presidendivalimiste varjus toimunud varioperatsioon õnnestus. Midagi positiivset selles protsessis siiski oli.

KÕIGE RAEVUKAMAD brittide toetajad kiidavad võimukaotuse vaevustes peaministri Theresa May süüdistusele takka. Mõni arglikum küsib tõelisi tõendeid venelaste süü kohta.

28. märtsi Postimehes oli kohe kaks head lugu. Suhtekorraldaja Vootele Päi arutles Eesti tipp-poliitikute ja nendele alluvate institutsioonide ebainimlikkuse ja saamatuse teemal kiiresti muutuvates olukordades. Kemerovo tragöödia valguses tegelevad meie poliitikud kahtlasevõitu kinnituste põhjal truudusevandumisega brittidele selle nimel, et nende hävitajad ikka Eesti taevast müütilised vaenlased minema ajaks.