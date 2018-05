Juhtkiri. Kas õnneks või õnnetuseks?

Tavalise inimese silmis on seitsmekohaline rahasumma üüratult suur ning sellel, kas too summa algab kuue või seitsmega, ei ole erilist tähtsust. Ent pangem siiski tähele: südalinna uuendamine läinuks linnavalitsuse arvutuste kohaselt maksma 7,86 miljonit eurot ja abiraha küsiti 6,68 miljonit eurot. Nende vahe on peaaegu 1,2 miljonit eurot. See raha tulnuks EAS-i kõige positiivsema otsuse korral linnal endal juurde panna, et uhke plaan ellu viia. Karta võib, et reaalsuses olnuks vahe veelgi suurem, sest ehitused kipuvad asjaajamisele kuluva aja jooksul kallinema.