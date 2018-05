Linnajuhtide reaktsiooni järgi otsustades polnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) tulnud hindamistulemused üllatavad. «Selline käitumine on täiesti tavapärane, kahju ainult, et nad (EAS – toimetus) andsid alguses ise meile sellist nõu, et ala tuleb suurendada,» nentis praegu Saksamaal viibiv linnapea Madis Timpson oma napis kommentaaris.