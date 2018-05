«Kahjuks teatas Moskva marionetiteater just, et siiski ei sõida meile külla,» kurvastas festivali korraldaja Vilma Ilves ühe põneva teatri kõrvalejäämise üle. Uustulnukad festivalil on aga Ungari Zsombor Barna teater, kes mängib homme, 18. mail kell 14 Viljandi nukuteatri laval näidendit «Vitez Lazlo otsib pruuti», ja Soome Taiga-Matto teater, kes esitab laupäeval, 19. mail kell 12 Koidu seltsimajas «Väikese viikingi Auduni seiklusi».