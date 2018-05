Jakobsoni kool jätkab traditsiooni

Kui 1962. aastal nelja kooli sportlik sõpruskohtumine Tallinnas avastardi sai, oli läinud nädalal asetleidnud 57. kohtumise eestvedaja Aivar Hommiku sünnini jäänud neli aastat. Läbi aastakümnete on sõpruskohtumine püsinud koolide direktorite toel ja spordiõpetajate entusiasmil. Kui aga midagi toimib ning läheb korda õpilastele, õpetajatele ja direktsioonile, siis järelikult on see õige asi, mida hoida ja arendada.