Lennukitehase angaaris tulevad järjepanu film, kontsert ja pidu

Diplomitööd tegev Kärt Petser selgitas, et eelmisel kevadel kutsus Kaarel Kuuse bänd teda Leedusse Vilniusesse, et ta mängiks bändide konkursil sellele videotausta. Et kultuuriakadeemias ei ole Petser oma sõnutsi muusikale väga palju visuaale teinud, sest videokujundus ei ole otseselt tema teatrikallakuga õppekavaga seotud, mõtles ta kasutada võimalust teha seda lõputööna.

«Käisin välja, et teeks Von Kuusele korralikumad visuaalid, kui olid need, mis said toona paari päevaga vahetult sõidu ajal organiseeritud ja valmis tehtud,» rääkis Kärt Petser ning lisas, et Kaarel Kuusk oli alguses välja tulnud kontserdi ideega, millest sündis omakorda mõte teha ka pidu.