Viljandi poistekoor suundub esimesele välisreisile

22 poisile ja ühele tütarlapsest instrumentalistile on see esimene selline välisreis. Koori võtavad vastu Porvoo lastekoorid Riimu, Saundi ja Sancti Amici. Sealseid lastekoore juhendab Minna Wesslund.

Kooride ühiskontserdid on Porvoo toomkirikus laupäeval kell 17 ja pühapäeval kell 10 esimese nelipüha teenistusel. Poistekoori dirigendi Riina Trummi sõnul tulevad esitamisele isamaalised ja vaimulikud laulud Eesti heliloojatelt. Kavast ei puudu Jaak Johansoni «Lahtilükkamine» ja Tõnis Mägi «Palve». Kahe linna kooridel on kavas ka ühislaulud, millest üks on Läänemaalt pärit vaimulik rahvalaul «Maarja kuld».