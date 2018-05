Kert Varik on koos kogenud korvimehega ületanud ootusi

«Lauris Daiders on seda muidugi korduvalt kogenud, aga esimest korda on ikka hea tunne sellisel tasemel võistlusel pjedestaalile astuda,» kõneles Varik.

Tema sõnul pole esikolmikukohad meeskonnale tänavu eesmärk omaette ja juba hooaja eel sai öeldud, et peamine eesmärk on sõita stabiilselt esimeses kümnes. «Nii et teatud mõttes tuli etapi kolmas koht isegi üllatusena. Arvestades aga, kuidas meie senine hooaeg on läinud, võis seda ikkagi loota.»