Uuring andis Paala järve kalastikule hea hinnangu

«Meie kalavarudest räägitakse tihti tuntumate ja suuremate veekogude näitel, kuid väiksemad järved võivad peita suurimaid aardeid. Kui võtta arvesse, et Eestis on ligikaudu 2800 järve ning selle projektiga uuritud umbes 220 veekogu, siis see ei moodusta veel kümmet protsentigi,» rõhutas minister Siim Kiisler juba 1995. aastast tehtavate iga-aastaste uuringute vajalikkust ministeeriumi kodulehel.