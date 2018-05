Viljandi muuseum tähistab 140 aasta möödumist oma asutamisest laupäeval, 19. mail korraldataval muuseumiööl, mille teema on sobivalt «Öös on pidu». Muuseumi direktor Jaak Pihlak ütles, et Viljandi muuseum on kogude arvestuses Eesti suuremaid maakonnamuuseume.