Mart Saare soololaulud jõudsid plaadile

Esimesel plaadil on Iris Oja ja Kadri-Ann Sumera kõrval kaastegev laulja Taavi Tampuu. Nende arvates on Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul igati kohane vaadata põhjalikult üle ka meie klassikapärand ja teha kättesaadavaks selle seni arhiivides käsikirjana varjul olnud osa.

Mart Saare soololaule jätkub vähemalt viieks albumiks. Esikplaadil on 33 laulu, nendest 11 esmasalvestust ja mitu sellist, mille ainus teada olev salvestus on raadioarhiivi sügavustes. Valik on tehtud nii kunst- kui rahvalaulude seast ning teiste hulgast leiab ka armastatud rahvalike viiside harmoniseeringuid, nagu «Vaikne kena kohakene» või «Oh mina väike mehikene». Mitu laulu on salvestatud kaks korda, eri lauljatega – Saar ei suutnud oma loometuhinat sageli pärast punktipanekut ohjeldada ja tegi paljudele lauludele täiendusi või muudatusi, mis enam või vähem laulu iseloomu muudavad.