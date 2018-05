Jaani lihapoe omanik Tõnu Roslender ütles, et lihalett jäi kaubata umbes kolmeks tunniks, kuid kella kolme paiku pühapäeval jõudis pärale uus, nelja liha valikuga laar.

«Kust nii suur ostuhuvi järsku tuli? Vaatame taevasse. Kõik käib ainult selle järgi. Kui on ilus ilm, ostetakse; kui pole ilusat ilma, ei osta keegi,» lausus ta. «Laupäeval jagus kaupa päris hästi õhtuni. Ma pühapäevaks väga palju ei jätnud, sest tavaliselt on siis vaiksem. Ei uskunud, et täitsa tühjaks läheb.»