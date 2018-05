Repliik. Mangi huumor

Mõistagi on tore, et sellised seigad lõpuks päevavalgele tuuakse ja uued ohvrid ära hoitakse. Loodetavasti võtab see maha ka usku säärastesse tervendajatesse. Lõppude lõpuks on ju usk see, mis meid nõrgaks teeb. Miks muidu julgetakse aastatetagustest asjadest alles nüüd iitsatada.