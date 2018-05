Taksoäpid sillutasid teed mobiilsele rahakotile

«See aasta tuleb äpimaksete vallas murranguline,» lausus Luhaäär ning lisas, et Eesti on oma e-lahenduste poolest küll igati eesrindlik, kuid müügikohtades nutitelefoniga tasumine ei ole seni veel kuigi laialt levinud.

Kasutajate suhtumises on Luhaääre sõnul siiski muutusi näha, eeskätt tänu Airbnb-, Taxify- ja Uberi-laadsetele võimalustele. «Meie inimesed on juba harjunud kasutama rakendusi, mille puhul soovitud tehinguks piisab vaid äppi pangakaardi lisamisest. Peagi muutub mitmesuguste makserakenduste kasutamine veelgi lihtsamaks, sest äppi on võimalik maksmiseks ühendada oma pangakonto.»