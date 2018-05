Viljandlane võitis kahe kuu jooksul 20 euroga kaks reisi Ameerikasse

«Vaata, lotouudistes muud ei kuule, kui et peavõit läks kusagile Norrasse. Point on aga selles, et kui sa mängust osa ei võta, siis ei võidagi. Minul on nüüd rääkida lugu, kuidas võitsin kahe kuu jooksul kaks Ameerika-reisi ja mõlema võidu eest tuli välja käia 10 eurot.»