Eestis ei ole just väga palju inimesi, kelle kohta sobib väljend «kohalik kangelane». Ei, mitte seepärast, et sangari staatuse väärilisi mehi ja naisi napib. Asi on hoopis selles, et väikses Eestis on kangelased sageli nii-öelda üleriigilised: neid tuntakse ühtemoodi igas riigi nurgas.