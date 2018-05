Vaba mõte. 9. mai relvad

Mina läksin eelmise aasta 9. mail vaatama, kas Viljandi Järveotsa obeliski juurde on ka palju lilli ja pärgi toodud. Juhuslikult kohtasin seal kõndides paari tuttavat, kes tulid, panid mälestusmärgi jalamile lille, seisatasid korra ning lahkusid. Mulle tundus, et minu nägemine ei mõjunud neile meeldivalt. Aga kindlasti tundsin mina, et ma olen vales kohas ja valedel kaalutlustel.

Teadsin ju, et kui ma teen fotod lilledest ja pärgadest, millest üks on Venemaa saatkonnalt, ning avaldan need Sakala digilehes, jätkub maailmasõja Viljandi lahing nende fotode kommentaariumis. 9. mail Nõukogude perioodiga seostatavatele sõjahaudadele või -mälestistele lillede panek on päris paljude eestlaste silmis kui riigireetmine. Punased nelgid on sel päeval relvade eest.