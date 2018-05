Endine linnapea joob tasuta vett, sest Veevärk ei võta temalt raha vastu

Kümme kuud kestnud võitluse tulemusena on Huntaugumäe veerel Toome tänav 23 asuva ridaelamu 12 omanikku jõudnud niikaugele, et nüüd on Veevärk valmis neile lepingut pakkuma, ning see pretsedent loob peaaegu 500 ridaelamuomanikule võimaluse iseseisvalt veefirma kliendiks hakata. Viljandi Veevärgi nõukogu otsus võib olla päästik ka kogu Eestile, sest tõenäoliselt märkavad siin tehtud muudatuse järel oma juriidilist õigust nõuda teistegi linnade ja valdade ridaelamute omanikud.