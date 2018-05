Ebatäpsed aadressiandmed võivad jätta pensionäri toetuseta

Õiguskantsler pöördus omavalitsuste juhtide poole probleemi tõttu, mis on ilmnenud üksi elava pensionäri toetuse maksmisega. Viimase aasta jooksul on õiguskantsleri poole pöördunud rohkem kui 20 inimest, kes on jäänud ilma üksi elava pensionäri toetusest. Põhjuseks on sageli olnud nende ebatäpsed aadressiandmed. Võib pidada tõenäoliseks, et samal põhjusel üksi elava pensionäri toetuseta jäänute arv on tunduvalt suurem.