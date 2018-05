Video. Tuleviku klubi südamlik tänu emadele

«Reelika. Eena. Viive. Eneken. Ingrid. Meelike. Nad kõik on Emad. Meie Klubi Emad. Lõvid ja inglid. Maailmavalvurid ja koduhoidjad. Ühed sadadest tuhandetest meie Eestis. See klubi, see linn, see riik, see maailm: kõik püsib emadel. Pea sinagi meeles oma maailma valvurit sel pühapäeval, emadepäeval. Meie tervitame ja täname kõiki Viljandi emasid juba homme, laupäeval kell 16 linnastaadionil. Tule, tähistame koos Emade jõudu!» on kirjas JK Tuleviku Facebooki postituses.