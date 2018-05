Juhtkiri. Hallide aladeta lugu

Kolmapäeva õhtul «Pealtnägija» vahendusel Eesti avalikkuse ees lahti rullitud loost ilmneb, et kuulus Eesti astroloog Igor Mang on tegutsenud sissetöötatud mustri järgi. Ta on kutsunud endalt nõu küsinud naisi oma korterisse, rääkinud neile segadusse ajavat juttu ja asunud neid seejärel tšakrate avamise ettekäändel erinevatest kohtadest, seal hulgas intiimpiirkondadest katsuma. Neist katsumistest polnud «Pealtnägija» meeskonnal esitada videopilti, küll aga helisalvestisi, mis paljastasid nii mõndagi, kaasa arvatud seda, kuidas Mangi jutule tulnud naised ennast tundsid.