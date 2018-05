«Ema helistas ja ütles, et istu nüüd korraks, et sa üllatusest pikali ei kukuks,» rääkis Paalalinna kooli seitsmenda klassi tüdruk Annabel Kukk hetkest, kui sai teada, et teda selline kutse ootab. Teatavasti peetakse juuni alguses Briti suursaadiku residentsis Inglise kuninganna Elizabeth II sünnipäeva piduliku kübarapeoga, millele on oodatud kutsetega külalised. Saatkond korraldas enne kübarapidu loomekonkursi, millele kutsuti kooliõpilasi saatma nii joonistusi kui kirjutisi eestlaste ja brittide sõprusest.