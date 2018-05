Kas see pikkus matkale oodatavatele peredele ja eeskätt värsketele emadele ka sobib, ei osanud üks Viljandi matka korraldajaid Kristjan Kivistik öelda. «Olles ise värske lapsevanem, olen kuulnud lugusid, et panevad siin iga päev kärudega 20 kilomeetrit, nii et mühiseb,» sõnas ta. «Niipalju kui ma olen aru saanud, siis emmekärutajad teevad tänapäeval üksteisele väljakutseid, kes päevas kõige rohkem kõnnib.»